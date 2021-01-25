Число жертв в результате пожара в доме престарелых в Харькове выросло до 16

В результате пожара в харьковском доме престарелых погиб еще один мужчина, эвакуированный из здания, сообщили в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Жертв пожара в харьковском доме престарелых стало 16. В больнице скончался мужчина, эвакуированный из здания. Об этом 25 января сообщило "Сегодня" со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

По информации ведомства, причиной смерти постояльца сгоревшего пансионата стал стресс.

В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека. Ранее сообщалось, что 15 из них погибли – девять женщин и шесть мужчин, известны их имена и фамилии. Госпитализировали также пять пострадавших в возрасте от 57 до 81 года.