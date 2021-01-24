Родственники сутки искали бабушку после пожара в доме престарелых в Харькове

Следователи нашли 89-летнюю Марию в частном доме в нескольких километрах от сгоревшего пансионата. Пенсионерка не помнит, как горело здание.



На пожаре погибли девять женщин и шесть мужчин Фото: ЕРА

Анастасия Титова искала свою 89-летнюю бабушку Марию после пожара в харьковском доме престарелых почти сутки, говорится в сюжете Общественного 23 января.

Титова была на месте пожара, объездила три больницы и посетила райотдел.

"В райотделе вообще никакой информации не давали, кроме врача, который сказал, кто жив. Просто: "Сидите и ждите – мы вам все сообщим". Мы уже ждали, не дай бог, сейчас позвонят и скажут: "Езжайте на опознание в морг", – вспомнила она.

Следователи нашли Марию в частном доме в нескольких километрах от пансионата, где были еще три пенсионерки. Кто именно перевез их туда после пожара, следователи не объяснили. Пенсионерка не помнит пожар в пансионате, у нее болезнь Альцгеймера.

Родственники решили определить бабушку в дом престарелых после того, как она убежала из дома. Год назад по объявлению они нашли пансионат "Золотое время". Условия содержания понравились, а за уход платили около 7 тыс. грн. Вопрос о легальности работы заведения также не возник.

Что делать дальше, в семье еще не решили. Бабушке нужен круглосуточный уход.

В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека, 15 из них погибли, все жертвы были на втором этаже здания. Погибли девять женщин и шесть мужчин, известны их имена и фамилии. Госпитализировали также пять пострадавших в возрасте от 57 до 81 года.