Пострадавшие от пожара в доме престарелых в Харькове получат материальную помощь – ХОГА

Помощь пострадавшим во время пожара в доме престарелых выделят из городского и областного бюджетов. Каждый случай рассмотрят индивидуально, заявила глава Харьковской областной государственной администрации Айна Тымчук.

Пострадавшие во время пожара в доме престарелых в Харькове получат материальную помощь. Об этом председатель областной государственной администрации Айна Тымчук сказала 26 января на заседании правительственной комиссии по расследованию причин возникновения ЧС, пишет пресс-служба ХОГА.

"Мы изучаем историю каждого пострадавшего для того, чтобы определить маршрут помощи. Каждый случай рассматривается индивидуально. Материальная помощь будет оказана всем пострадавшим, всем нуждающимся семьям за счет городского и областного бюджетов", – отметила Тымчук.

Суммы материальной помощи в ХОГА не озвучили.

В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека, 15 из них погибли, все жертвы были на втором этаже здания. Погибли девять женщин и шесть мужчин, известны их имена и фамилии. Госпитализировали также пять пострадавших в возрасте от 57 до 81 года.