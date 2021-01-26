ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Пострадавшие от пожара в доме престарелых в Харькове получат материальную помощь – ХОГА

Помощь пострадавшим во время пожара в доме престарелых выделят из городского и областного бюджетов. Каждый случай рассмотрят индивидуально, заявила глава Харьковской областной государственной администрации Айна Тымчук.

Тымчук: Материальная помощь будет оказана всем пострадавшим
Тымчук: Материальная помощь будет оказана всем пострадавшим
Фото: kharkivoda.gov.ua

Пострадавшие во время пожара в доме престарелых в Харькове получат материальную помощь. Об этом председатель областной государственной администрации Айна Тымчук сказала 26 января на заседании правительственной комиссии по расследованию причин возникновения ЧС, пишет пресс-служба ХОГА.

"Мы изучаем историю каждого пострадавшего для того, чтобы определить маршрут помощи. Каждый случай рассматривается индивидуально. Материальная помощь будет оказана всем пострадавшим, всем нуждающимся семьям за счет городского и областного бюджетов", – отметила Тымчук.

Суммы материальной помощи в ХОГА не озвучили.

В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека, 15 из них погибли, все жертвы были на втором этаже здания. Погибли девять женщин и шесть мужчин, известны их имена и фамилии. Госпитализировали также пять пострадавших в возрасте от 57 до 81 года.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

Под стражу отправили арендатора здания Вячеслава Кравченко и его жену Ольгу, которая была директором пансионата, а также владельца здания Славика Акопяна. Четвертый арестованный – 34-летний администратор заведения Игорь Мирончук. Он будет находиться под стражей два месяца, до 21 марта.

По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три. Выяснилось, что сгоревший пансионат не только незаконно работал, но и незаконно был подключен к коммунальным сетям.

Теги: Украина, Харьков, пожар, бюджет, помощь, маршрут, пострадавшие, Айна Тымчук, пожар в доме престарелых в Харькове
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фрагменты нового фильма о Джеймсе Бонде будут переснимать – СМИ
Фрагменты нового фильма о Джеймсе Бонде будут переснимать – СМИ
"Разрешит ли Тина Кароль?" В сети отреагировали на заявление Валевской спеть дуэтом с Баланом
"Разрешит ли Тина Кароль?" В сети отреагировали на заявление Валевской спеть дуэтом с Баланом
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Дочь старше жены, получается?" Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью
"Дочь старше жены, получается?" Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью
  "Самые ленивые голубцы". Рецепт от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
  "Самые ленивые голубцы". Рецепт от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
"Какой был ребенок", "Немного постарела". Jerry Heil показала, как выглядела четыре года назад
"Какой был ребенок", "Немного постарела". Jerry Heil показала, как выглядела четыре года назад
По мотивам повести о Гарри Поттере планируют снять сериал – СМИ
По мотивам повести о Гарри Поттере планируют снять сериал – СМИ
"Лесби?", "Секс и киски", "Горячие булочки". Maruv ошарашила эротическими снимками с девушкой
"Лесби?", "Секс и киски", "Горячие булочки". Maruv ошарашила эротическими снимками с девушкой
Заболевшую COVID-19 Фрейндлих спустя месяц перевели из реанимации в лечебное отделение
Заболевшую COVID-19 Фрейндлих спустя месяц перевели из реанимации в лечебное отделение
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
  "Мне нужна безумная любовь". Ризатдинова рассказала, как относится к сексу на одну ночь
  "Мне нужна безумная любовь". Ризатдинова рассказала, как относится к сексу на одну ночь
"Нереальная ржака", "Позитивно и сексуально". Богомолов разделся перед камерой
"Нереальная ржака", "Позитивно и сексуально". Богомолов разделся перед камерой
Компания Вайнштейна выплатит $17,1 млн жертвам его домогательств
Компания Вайнштейна выплатит $17,1 млн жертвам его домогательств
"Loboda сказала, что сольет весь компромат". Крапивина рассказала о своих политических амбициях
"Loboda сказала, что сольет весь компромат". Крапивина рассказала о своих политических амбициях
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова Собчак
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова – Собчак
Алина ГРЕЧАНАЯ
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS