Проверка очередного сообщения о массовом минировании школ и детсадов в Одессе и области длилась всю ночь

25 января на электронный адрес полиции поступило сообщение, что в 373 детских садах, школах и других учебных учреждениях заложены взрывные устройства. Информация о минировании по итогам проверки не подтвердилась.

За последний месяц полиция Одессы получила как минимум четыре e-mail о массовом минировании детских садов Фото: od.npu.gov.ua

Полиция Одессы и области завершила проверку сообщения о минировании 373 детских садов, школ, лицеев и других учебно-воспитательных учреждений сегодня в 6.20 утра. В процессе участвовали почти 100 правоохранителей, проинформировала пресс-служба главного управления Нацполиции в Одесской области.

Взрывоопасных предметов во время проверки не обнаружили.

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленников, которые отправляют письма о "минировании", пока не нашли.

Глава департамента образования и науки Одессы Елена Буйневич в Facebook подчеркнула: несмотря на регулярный срыв учебного процесса, школы и детсады должны работать.

"Воспитателям и учителям очень сложно. Родителям очень сложно. Но кто-то делает это, надеясь на взрыв, на негатив, на то, что ситуация дойдет до срыва и детей закроют дома. И ведь знает, когда это делать: все напряжены из-за пандемии. Я уже слышала версии, что это, мол, для дистанционки – неправда. Мы хотим и будем учиться очно. Помимо желаемого нами поиска виновного и его публичного наказания, мы должны делать все, что нужно и можем: учиться и заниматься, сохранять спокойствие", – написала она.

25 января во второй половине дня полиция проинформировала о начале проверки из-за письма о возможных взрывных устройства в учебных учреждениях. В течение последнего месяца это как минимум четвертое сообщение о подобном массовом "минировании". Все они приходят на электронную почту полиции.

13 января в городе проверяли сообщение о минировании 26 детских садов, Малиновского райсуда и здания облпрокуратуры, оно оказалось ложным. Через два дня пришло электронное письмо о минировании 185 детсадов. На проверку ушел весь день, в процессе были задействованы 33 группы (почти 100 полицейских), ни одного взрывоопасного предмета не обнаружили, информировали в полиции. Тогда тоже открыли уголовное производство.

20 января правоохранители получили еще одно такое сообщение, в письме речь шла уже о 186 детских садах Одессы, проверка завершилась к вечеру того же дня, бомб тоже не нашли.