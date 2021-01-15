В Одессе проверили детские сады, о минировании которых сообщили утром

Сегодня на электронную почту полиции Одесской области поступило сообщении о том, что в областном центре заминированы около 200 детских дошкольных учреждений.

Взрывотехники не обнаружили в детских садах опасных веществ и предметов Фото: Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України / Facebook

По состоянию на 18.30 15 января в Одессе взрывотехники и спасатели проверили большую часть детских садов, о минировании которых сообщили неизвестные. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Ни в одном из детских учреждений взрывных устройств или веществ не найдено. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований, отметили в посте.

Полиция устанавливает лиц, которые могут быть причастны к ложному сообщению о минировании, сказал и.о. начальника Одесского районного управления полиции №1 Александр Коцар.

Информация о том, что в 185 садах Одессы должен произойти взрыв, поступила сегодня на электронный адрес полиции.

13 января в Одеcсе заминировали 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города. Кроме этого, минировали Малиновский районный суд и здание Одесской областной прокуратуры.