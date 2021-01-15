В Одессе сообщили о минировании почти 200 детских садов

В Одессе полиция проверяет сообщение о минировании 185 учреждений дошкольного образования, рассказали в отделе коммуникации полиции Одесской области в Facebook 15 января.
"Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в дошкольных учебных заведениях Одессы. Сообщение о 185 садах, в которых якобы сегодня должен произойти взрыв, поступило на электронный адрес полиции", – сказано в сообщении на странице в Facebook.
Достоверность сообщения проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.
Накануне в Одеcсе заминировали 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города. Кроме этого, минировали Малиновский районный суд и здание Одесской областной прокуратуры.