В Одессе сообщили о минировании почти 200 детских садов

Полицейские в Одессе проверяют информацию об угрозе взрыва в дошкольных учреждениях. Сообщение о минировании поступило на электронный адрес полиции.

Два дня назад в Одеcсе заминировали 26 детсадов Фото: Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України / Facebook

В Одессе полиция проверяет сообщение о минировании 185 учреждений дошкольного образования, рассказали в отделе коммуникации полиции Одесской области в Facebook 15 января.

"Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в дошкольных учебных заведениях Одессы. Сообщение о 185 садах, в которых якобы сегодня должен произойти взрыв, поступило на электронный адрес полиции", – сказано в сообщении на странице в Facebook.

Достоверность сообщения проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.

Накануне в Одеcсе заминировали 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города. Кроме этого, минировали Малиновский районный суд и здание Одесской областной прокуратуры.