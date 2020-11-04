Украинские парламентарии предлагают отбирать имущество за ложное минирование

За ложное минирование объектов критической инфраструктуры депутаты предлагают лишать свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Полиция с января по март 2020 года открыла 213 уголовных производств за сообщения о ложном минировании Фото: depositphotos.com

Народные депутаты Украины отдали 235 голосов за законопроект №3911, ужесточающий ответственность за сообщения о ложном минировании, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроектом предусмотрена возможность конфискации имущества. Проект документа вносит изменения в статью 259 Уголовного кодекса Украины.

Ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут повлечь гибель людей или другие тяжелые последствия, хотят наказывать лишением свободы от двух до шести лет с конфискацией имущества.

За ложное минирование объектов критической инфраструктуры, зданий органов власти, больниц и школ, либо если такое сообщение привело к тяжким последствием или зафиксировано повторно, депутаты хотят лишать свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией.

Сейчас за ложные звонки с сообщением о минировании конфискация имущества не предусмотрена.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что количество заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности за последнее время приобрела угрожающий масштаб.

"С января по март 2020 года открыто 213 уголовных производств по указанной статье", – приводится в документе статистика.

За 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество уголовных производств из-за ложных сообщений о минировании – 1552. Для сравнения, за весь 2014 год таких производств было 1202, в 2015 году – 643, в 2016-м – 939, в 2017-м – 698, в 2018-м – 741.