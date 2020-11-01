В Киеве задержали мужчину, который "заминировал" мост Патона

Мужчина, заявивший о минировании моста Патона в Киеве, свой поступок объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанному грозит до шести лет тюрьмы Фото: depositphotos.com

Киевские полицейские задержали мужчину, который заявил о якобы минировании моста Патона. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Минером" оказался уроженец Черниговской области, 1993 года рождения. Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложные сообщения об угрозе опасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Утром 1 ноября мост Патона перекрыли и-за сообщения о минировании.