Президент Красного Креста: Украина – одна из наиболее заминированных территорий мира

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер считает минирование территорий на Донбассе проблемой на "многие годы".

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 ноября заявил, что сейчас Украина является одной из наиболее заминированных территорий мира. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

В ходе обсуждения процесса разминирования на Донбассе Маурер выразил мнение, что этот вопрос "будет оказывать влияние в течение многих лет".

При этом он подчеркнул, что данная проблема является причиной того, почему Международный комитет Красного Креста участвует в противоминной деятельности.

Зеленский в свою очередь отметил, что подготовка к началу разминирования 19 согласованных участков подробно обсуждалась в рамках трехсторонней контактной группы, а сейчас согласовываются технические детали.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. 29 октября в результате нарушения боевиками режима тишины были ранены двое украинских военных, 30 октября двое погибли.

Украинская сторона регулярно сообщает о единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 24–25 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия.