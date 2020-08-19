В Киеве задержали иностранца, который "заминировал" два посольства

1 августа иностранец заявил о минировании посольств США и Турции в Украине, но взрывчатки там правоохранители не нашли, отметили в прокуратуре Киева.

Правоохранители задержали 46-летнего гражданина Армении, который подозревается в "минировании" посольств США и Турции в Украине. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

По данным следствия, 1 августа мужчина позвонил в полицию и заявил о минировании зданий двух посольств. После проверки взрывоопасных предметов правоохранители там не нашли.

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.