В Киеве задержали иностранца, который "заминировал" два посольства

Правоохранители задержали 46-летнего гражданина Армении, который подозревается в "минировании" посольств США и Турции в Украине. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
По данным следствия, 1 августа мужчина позвонил в полицию и заявил о минировании зданий двух посольств. После проверки взрывоопасных предметов правоохранители там не нашли.
Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.