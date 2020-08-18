Неизвестный сообщил о минировании морского порта в Николаеве – Нацполиция

Полицейские устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о минировании морского порта в Корабельном районе Николаева, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сейчас идет осмотр помещений на предмет наличия взрывных устройств Фото: mk.npu.gov.ua

Утром 18 августа неизвестный сообщил о минировании терминала морского специализированного порта Ника-Тера в Николаеве. Об этом сказано на сайте Нацполиции Украины.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Корабельного отдела полиции, сотрудники взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками, а также все службы экстренного вызова.

Сейчас идет осмотр помещений на предмет наличия взрывных устройств.

Помимо этого, полицейские устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о минировании предприятия.