В McDonald's в центре Одессы неизвестный угрожал взорвать гранату

Согласно сообщению полиции, у мужчины, угрожавшего взорвать гранату в McDonald's на улице Дерибасовской в Одессе, не было взрывного устройства. Он объяснил свое поведение "сложной жизнью".

10 декабря в McDonald's на улице Дерибасовской в Одессе полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать гранату в кафе.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.

В релизе сказано, что мужчина, держа руку под курткой, угрожал взорвать гранату и требовал вызвать правоохранителей. Полиция ввела спецоперацию "Гром", в течение нескольких минут переговоров со злоумышленником его задержали.

Гранаты у мужчины, согласно сообщению, не было.

"Информация о взрывном устройстве была ложной. По словам мужчины, к неправомерным действиям его подтолкнула сложная жизнь", – сказано в релизе.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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