Умер совладелец отеля "Токио Стар", сгоревшего в Одессе в 2019 году

По данным "Думской", одесский бизнесмен Вадим Черный скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Совладелец сгоревшей одесской гостиницы "Токио Стар", бизнесмен Вадим Черный скончался 8 декабря. Об этом написала "Думская", где публиковались статьи Черного.

О смерти бизнесмена сообщил в Facebook также депутат Одесского облсовета Петр Обухов.

По данным "Думской" и Оdessa.online, бизнесмен умер от осложнений, вызванных COVID-19. Источники Оdessa.online сообщили, что он находился в "Феофании".

Вадим Черный родился в 1972 году, дважды баллотировался в мэры Одессы, был городским головой Арциза Одесской области. Он – владелец бюджетного отеля "Зірка" в Одессе и совладелец "Токио Стар", которая сгорела в августе 2019 года (жертвами пожара стали девять человек, Черный фигурировал в уголовном производстве, ему инкриминировали нарушение требований пожарной безопасности).