Суд отправил под домашний арест совладельца горевшего одесского отеля "Токио Стар"

Сергея Дурача, совладельца гостиницы "Паровоз", которая сгорела вместе с отелем "Токио Стар" летом прошлого года, задержали в одесском аэропорту спустя почти год после происшествия и отправили под стражу. Сегодня бизнесмена суд отпустил под домашний арест.

Суд изменил меру пресечения Сергею Дурачу, совладельцу одесской гостиницы "Паровоз", которая сгорела вместе с отелем "Токио Стар" летом прошлого года. Его отправили под круглосуточный домашний арест, пишет "Общественное".

Согласно решению суда, мужчина должен являться к следователю по каждому вызову, не отлучаться с места жительства без разрешения. Кроме того, Дурач будет носить электронный браслет.

В ночь на 17 августа 2019 года в отеле "Токио Стар" начался пожар. По данным очевидцев, возгорание произошло в прачечной. Погибло девять человек.

Полиция открыла уголовное производство. Следствие рассматривает три основные версии произошедшего: сокрытие убийства, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами. По данным СМИ, первая версия не подтвердилась.

Госбюро расследований открыло производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС Украины в Одесской области.

Владельца отеля Вадима Черного задержали 17 августа. 20 августа суд арестовал мужчину. Сейчас он находится на свободе.

2 сентября Дурачу объявили о подозрении, но он на тот момент уже покинул Украину. Его объявили в розыск.

Бизнесмена задержали вечером 15 июля 2020 года в одесском аэропорту, куда он прибыл из Рима.