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Пожар в одесском отеле "Токио Стар". Прокуратура передала дело в суд

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении одного из совладельцев и двух администраторов гостиницы "Токио Стар", об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

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Работа отеля была организована в помещениях ремонтного цеха бывшего трамвайного депо
Работа отеля была организована в помещениях ремонтного цеха бывшего трамвайного депо
Фото: dumskaya.net

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении одного из совладельцев, старшего администратора и администратора гостиницы "Токио Стар" в Одессе, их подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, которые привели к возникновению пожара, сообщили в Офисе генерального прокурора Украины 1 июля.

В рамках следствия правоохранительные органы сообщили о подозрении в аналогичном правонарушении второму совладельцу и ответственному за ремонт электросети отеля. Они находятся в розыске, сказано в сообщении.

По данным следствия, совладелец отеля организовал его деятельность в помещениях ремонтного цеха бывшего трамвайного депо, которые не соответствовали требованиям нормативно-правовых актов в области строительства. Старший администратор отеля отвечала за соблюдение в отеле требований пожарной безопасности. Администратор отеля после срабатывания противопожарной системы неоднократно выключал ее и не обеспечил вызов подразделений ГСЧС, что привело к возникновению пожара на всей территории отеля. Администратор также не принял мер по эвакуации жителей отеля.

Во время досудебного расследования правоохранители допросили 186 человек – свидетелей, очевидцев происшествия, потерпевших. Проведено опознание девяти погибших, а также восемь осмотров места происшествия, 11 обысков, 84 выемки документов, назначена и проведена 31 судебная экспертиза.

Пожар в отеле "Токио Стар" начался в ночь на 17 августа 2019 года. По данным очевидцев, возгорание произошло в прачечной. Погибло девять человек.

Полиция открыла уголовное производство. Следствие выдвинуло три основные версии произошедшего: сокрытие убийства, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

СМИ сообщили, что первая версия не подтвердилась, однако 7 октября суд по заявлению активиста Николая Коваля обязал правоохранителей расследовать дело о возможном убийстве перед пожаром в отеле. По мнению активиста, пожар мог произойти из-за сокрытия следов убийства 10-летней девочки Валентины Довгой и ее матери Анны Довгой.

Госбюро расследований открыло производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС Украины в Одесской области.

Владельца отеля Вадима Черного задержали 17 августа. Ему сообщили о подозрении. 20 августа суд арестовал мужчину, а в октябре продлил меру пресечения еще на два месяца, определив альтернативой залог в размере 53 млн грн. В ноябре его выпустили под домашний арест.

2 сентября о подозрении сообщили второму совладельцу "Токио Стар", Сергею Дурачу, 11 сентября о подозрении сообщили администратору сгоревшей гостиницы, а 20 сентября – главному инженеру заведения.

Теги: Одесса, пожар, следствие, отель, пожар в одесской гостинице, Офис генпрокурора
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