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Пожар в "Токио Стар". В аэропорту Одессы задержали совладельца отеля, который был в розыске

Сергей Дурач – совладелец одесской гостиницы "Паровоз", которая сгорела вместе с отелем "Токио Стар", – вернулся в Украину, зная о том, что находится в розыске.

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В ночь на 17 августа 2019 года в отеле "Токио Стар" начался пожар
В ночь на 17 августа 2019 года в отеле "Токио Стар" начался пожар
Фото: dumskaya.net

Сергея Дурача, совладельца гостиницы "Паровоз", которая сгорела вместе с отелем "Токио Стар" летом прошлого года, задержали вчера вечером в одесском аэропорту, куда он прибыл из Рима. Об этом "Думской" сообщил совладелец "Токио Стар" Вадим Черный, который тоже является фигурантом дела о пожаре.

По его словам, Дурач вернулся в Украину, зная о том, что находится в розыске. Виновным в случившемся предприниматель себя не считает. В ближайшее время задержанному будут избирать меру пресечения.

В ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" начался пожар. По данным очевидцев, возгорание произошло в прачечной. Погибло девять человек.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и заявил, что отвечать за произошедшее будут не только виновники пожара. "Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости. Ведь нельзя ставить собственную прибыль выше человеческих жизней", – заявил он.

Полиция открыла уголовное производство. Следствие рассматривает три основные версии произошедшего: сокрытие убийства, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами. По данным СМИ, первая версия не подтвердилась.

Госбюро расследований открыло производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС Украины в Одесской области.

Черного задержали 17 августа. Ему сообщили о подозрении. 20 августа суд арестовал мужчину на два месяца без права внесения залога.

2 сентября Дурачу объявили о подозрении, но он на тот момент уже покинул Украину. Его объявили в розыск.

Теги: Украина, Одесса, пожар
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