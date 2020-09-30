Экс-главу одесской ГСЧС будут судить. ГБР считает, что из-за его халатности в пожарах погибло 33 человека

Госбюро расследований считает, что из-за халатности экс-главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в 2019 году случилось три крупных пожара: в Одесском областном медицинском центре психиатрического здоровья, в гостинице "Токио Стар" и в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Бывшего руководителя Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области будут судить за служебную халатность. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Следствие установило, что чиновник был ответственным за надзор над пожарной и техногенной безопасностью в Одесской области. Однако из-за его халатности, по версии следователей, в Одессе в 2019 году произошло три масштабных пожара: в Одесском областном медицинском центре психиатрического здоровья, в гостинице "Токио Стар" и в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Совокупно в этих пожарах погибло 33 человека, а материальные убытки от них достигли 4,9 млн грн.

"Таким образом, чиновник обвиняется в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). 28 сентября 2020 года обвинительный акт направлен в суд", – сообщили в ГБР.

Пожар в одесской психиатрической больнице произошел вечером 10 июня 2019 года, в нем погибло восемь человек. В ГСЧС рассказали, что пожар в психбольнице начался в помещении для сушки белья и не исключили, что возгорание произошло из-за курения в неположенном месте.