ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Экс-главу одесской ГСЧС будут судить. ГБР считает, что из-за его халатности в пожарах погибло 33 человека

Госбюро расследований считает, что из-за халатности экс-главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в 2019 году случилось три крупных пожара: в Одесском областном медицинском центре психиатрического здоровья, в гостинице "Токио Стар" и в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
4 декабря 2019 года в здании, где находился одесский колледж, вспыхнул пожар
4 декабря 2019 года в здании, где находился одесский колледж, вспыхнул пожар
Фото: dsns.gov.ua

Бывшего руководителя Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области будут судить за служебную халатность. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Следствие установило, что чиновник был ответственным за надзор над пожарной и техногенной безопасностью в Одесской области. Однако из-за его халатности, по версии следователей, в Одессе в 2019 году произошло три масштабных пожара: в Одесском областном медицинском центре психиатрического здоровья, в гостинице "Токио Стар" и в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Совокупно в этих пожарах погибло 33 человека, а материальные убытки от них достигли 4,9 млн грн.

"Таким образом, чиновник обвиняется в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). 28 сентября 2020 года обвинительный акт направлен в суд", – сообщили в ГБР.

Пожар в одесской психиатрической больнице произошел вечером 10 июня 2019 года, в нем погибло восемь человек. В ГСЧС рассказали, что пожар в психбольнице начался в помещении для сушки белья и не исключили, что возгорание произошло из-за курения в неположенном месте.

В ночь на 17 августа 2019 года в отеле "Токио Стар" начался пожар. По данным очевидцев, возгорание произошло в прачечной. Погибло девять человек. Фигурантами дела являются владелец "Токио Стар" Вадим Черный и совладелец отеля "Паровоз" (он сгорел вместе с "Токио Стар") Сергей Дурач. Последний покинул Украину, его объявили в розыск.

Пожар в одесском колледже случился 4 декабря 2019 года, погибло 16 человек. По версии следствия, заведующая дневным отделением заведения включила электрический обогреватель в своем кабинете на третьем этаже и оставила его без присмотра.

Теги: Одесса, пожар, погибшие, пожар в одесской гостинице
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В стиле 60-х". Денев выступила в роли дизайнера одежды
"В стиле 60-х". Денев выступила в роли дизайнера одежды
"Жесть, а точнее, жестяная свадьба". Арзуманян показал свои свадебные снимки
"Жесть, а точнее, жестяная свадьба". Арзуманян показал свои свадебные снимки
Тимберлейк во второй раз стал отцом – СМИ
Тимберлейк во второй раз стал отцом – СМИ
"Богиня!". 39-летняя Агилера показала фотосет в лакированных ботфортах
"Богиня!". 39-летняя Агилера показала фотосет в лакированных ботфортах
Алибасов передумал расторгать брак с Федосеевой-Шукшиной – адвокат
Алибасов передумал расторгать брак с Федосеевой-Шукшиной – адвокат
Сумская: У нас все было. Хотели развестись, разбежаться
Сумская: У нас все было. Хотели развестись, разбежаться
Звезду фильма ужасов "Звонок" Такэути нашли мертвой
Звезду фильма ужасов "Звонок" Такэути нашли мертвой
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
Тодоренко: Я родила мужу его же близнеца
Тодоренко: Я родила мужу его же близнеца
  Monatik презентовал клип-мюзикл на дуэтный трек с Вайкуле. Видео
  Monatik презентовал клип-мюзикл на дуэтный трек с Вайкуле. Видео
"Вся в родинках". Дочь Брежневой снялась в белье
"Вся в родинках". Дочь Брежневой снялась в белье
  Grosu: Влюбляться больше всего мне хочется осенью
  Grosu: Влюбляться больше всего мне хочется осенью
"Хочу дочку". Актер "Квартал 95" Ткач рассказал о будущем пополнении в семье
"Хочу дочку". Актер "Квартал 95" Ткач рассказал о будущем пополнении в семье
"Теперь я точно осознала, что я невеста!". Пассия Остапчука показала, как прошел ее девичник
"Теперь я точно осознала, что я невеста!". Пассия Остапчука показала, как прошел ее девичник
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
"Провал за провалом". Жена Павлика призналась, что терпит неудачи в своем деле
"Провал за провалом". Жена Павлика призналась, что терпит неудачи в своем деле
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
Скончался известный российский актер звезда "Антикиллера" и "ДМБ" умер на выходе из театра
Скончался известный российский актер – звезда "Антикиллера" и "ДМБ" умер на выходе из театра
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS