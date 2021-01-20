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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе снова "заминировали" почти 200 детских садов

Сообщение о массовом минировании детских садов Одессы, как и 15 января, пришло на электронную почту полиции.

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В Одессе третий раз за неделю проверяют, действительно ли заминированы детские сады
Фото: Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України / Facebook

Полиция Одессы снова получила сообщение о минировании 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов, проинформировала пресс-служба облуправления Нацполиции 20 января.

Сообщение о минировании пришло на электронную почту полиции. Правоохранители начали проверку: работают кинологи, взрывотехники и спасатели. 

Аналогичное письмо по email полиция Одессы получила утром 15 января. Тогда "заминированы" были 185 детсадов. На проверку ушел весь день, в процессе были задействованы 33 группы (почти 100 полицейских), ни одного взрывоопасного предмета не обнаружили, информировали в полиции. 13 января в городе проверяли сообщение о минировании 26 детских садов, Малиновского райсуда и здания облпрокуратуры, оно тоже оказалось ложным. 

Из-за инцидента 15 января по факту заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, минирование, кинологи, полицейский, Нацполиция
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