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После деоккупации Донбасса у русского языка будут гарантии – Резников

Украина предложит гарантии для русского языка после деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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У местных общин есть полное право за счет местного бюджета создавать начальные школы, сказал Резников
У местных общин есть полное право за счет местного бюджета создавать начальные школы, сказал Резников
Фото: Олексій Резніков / Facebook

После деоккупации Донбасса восстановление функционирования украинского языка как государственного начнется через два года, закрытия русских школ не произойдет. Это прописано в законопроекте "О государственной политике переходного периода", его готовят в правительстве, заявил в интервью LB.ua вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он объяснил, что прежде всего нужно провести демилитаризацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Мы полагаем, что в течение первых двух лет будут происходить более насущные вещи – демилитаризация, разминирование, разоружение, восстановление социальных и экономических связей, но это не отменяет необходимости параллельно начать национальный диалог. Мы говорим об этапности, однако четкой рамки нет: если законодатель решит начать диалог раньше – значит, так и будет", – сказал Резников.

По его мнению, если бы национальный диалог начался в 2014 году, то, наверное, "так легко мы бы не потеряли" территории ОРДЛО.

Резников подчеркнул, что закрытия русских школ после деоккупации Донбасса не произойдет.  

"У местных общин есть полное право за счет местного бюджета создавать [русские] такие начальные школы. Эта практика распространена в Украине. Есть венгерские школы в Закарпатье, в Киеве даже есть французский лицей, хотя французская нация не сильно представлена у нас. В Украине проживает более 200 национальностей, народностей, и все они имеют на это право", – сказал вице-премьер-министр Украины.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В марте 2020 года так называемый народный совет "ДНР" принял решение лишить украинский язык "статуса государственного" на оккупированной территории Донецкой области. В июне аналогичным образом поступил так называемый народный совет "ЛНР", сообщал РБК.    

В июле миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтверждала, что русский язык сделали "официальным" на территории ОРДЛО. Об этом сообщал агентству "Укринформ" постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

Согласно результатам опроса, проведенного в октябре 2020 года Киевским международным институтом социологии, 29,6% украинцев считают русский язык угрозой независимости Украины.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Луганск, русский язык, Донбасс, украинский язык, агрессия, угрозы, боевики, Алексей Резников, ДНР, украинцы, реинтеграция, разминирование, ЛНР, школы, ОРДЛО, интервью
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