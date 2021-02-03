Почти 62% украинцев поддерживают закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного – опрос

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного не поддерживают 34% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

16 января вступили в силу нормы закона, которые предусматривают переход сферы обслуживания на украинский язык Фото: depositphotos.com

Почти 61,8% украинцев поддерживают закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

При этом 47% опрошенных заявили, что полностью поддерживают данную инициативу. 14,8% отметили, что скорее поддерживают ее.

В то же время 34% респондентов выступают против этого закона.

11,3% опрошенных склоняются к тому, что скорее не поддерживают его. А 22,7% ответили, что совсем не поддерживают данную инициативу.

Опрос проводился с 27 января по 1 февраля методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей, по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона, которые предусматривают переход сферы обслуживания на украинский язык.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство "Интерфакс-Украина".