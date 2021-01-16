Сегодня сфера обслуживания переходит на украинский. Что изменилось

С 16 января все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон.

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу в июле 2019 года Фото: ЕРА

16 января вступает в силу ст.30 закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, напомнил языковой омбудсмен Тарас Кремень в Faсebook.

"Все, кто предоставляет услуги, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. Требование закона по обслуживанию на государственном языке касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в том числе кружки и секции), медицинском обслуживании, социальных услугах и тому подобному", – пояснил Кремень.

Он уточнил, что по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

"Если ваше право на получение информации или услуг на государственном языке нарушено, нужно, прежде всего, попытаться решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке, обратиться к руководству учреждения или на "горячую линию" учреждения", – написал омбудсмен.

В случае, если в предприятии или учреждении отказываются предоставить услуги на украинском, граждане могут подать жалобу к уполномоченному. Ее можно отправить обмудсмену по почте (01001, Киев, переулок Музейный, 12), по email ([email protected]), а также заполнив форму на сайте уполномоченного (порядок Кремень объяснял отдельно).

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство "Интерфакс-Украина".