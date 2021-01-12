ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Языковой омбудсмен рассказал, что делать, если отказываются обслуживать на украинском

С середины января 2021 года клиентов банков, кафе, АЗС, аптек и прочих учреждений должны обслуживать на украинском языке. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рассказал, куда обращаться в случае нарушения права на получение информации или услуг на государственном языке.

Кремень: В случае отказа необходимо обратиться к руководству
Кремень: В случае отказа необходимо обратиться к руководству
Фото: Уповноважений із захисту державної мови / Facebook

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень 12 января опубликовал на своей странице в Facebook инструкцию о действиях гражданина в случае, если в заведении торговли нарушают его право на получение информации или услуг на государственном языке.

По словам омбудсмена, сначала следует попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать на государственном языке.

"В случае отказа необходимо обратиться к руководству учреждения или на горячую линию торговой сети АЗС, аптеки и прочих. Если и там откажут – зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и других средств) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты)", – пояснил Кремень.

Следующим шагом является подача жалобы языковому омбудсмену, это нужно сделать в течение шести месяцев, отметил он.

"Пожаловаться уполномоченному по почтовому адресу 01001, Киев, переулок Музейный, 12, электронному адресу skarha@mova-ombudsman.gov.ua или заполнить форму на сайте уполномоченного mova-ombudsman.gov.ua. В жалобе обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил право истца. Рекомендуем также добавить доказательства в подтверждение", – говорится в сообщении.

Он также отметил, что письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/287285466400822

С 16 января все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке, сообщал Кремень.

"В супермаркете, в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке – где бы ты ни был, обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", – заявлял уполномоченный.

В 2019-м году в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. В комиссии отметили, что языковой вопрос не должен стать источником межэтнической напряженности в Украине.

Теги: Украина, помощь, торговля, омбудсмен, работа, жалоба, Тарас Кремень, уполномоченный по защите государственного языка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди". Полякова на Мальдивах ответила на упреки подписчиков
"Злые, не слышащие никого, кроме себя, люди". Полякова на Мальдивах ответила на упреки подписчиков
Дочь Заворотнюк показала младшего брата
Дочь Заворотнюк показала младшего брата
Собчак сменила имидж, назвав себя "чмом в толстовочке"
Собчак сменила имидж, назвав себя "чмом в толстовочке"
Победительница "МастерШеф" рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых
Победительница "МастерШеф" рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых
Фильм "Чудо-женщина: 1984" попросили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях
Фильм "Чудо-женщина: 1984" попросили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях
  Уткин: Умна ли Канделаки? По-моему, она набитая дура
  Уткин: Умна ли Канделаки? По-моему, она набитая дура G
Дмитрий ГОРДОН
"Остановились на лучшей истории". Go-A определилась с песней для "Евровидения 2021"
"Остановились на лучшей истории". Go-A определилась с песней для "Евровидения 2021"
  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке во время концерта, организованного Ясько. Видео
  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке во время концерта, организованного Ясько. Видео
"Это хитяра", "Взяла на заметку". Никитюк в белье показала, как ей делают талию
"Это хитяра", "Взяла на заметку". Никитюк в белье показала, как ей делают талию
Доронин организовал праздник для пятилетней дочери за $50 тыс. – СМИ
Доронин организовал праздник для пятилетней дочери за $50 тыс. – СМИ
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
Фадеев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Фадеев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука
Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука
Киркоров показал себя четырехлетнего
Киркоров показал себя четырехлетнего
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель?" В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель?" В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS