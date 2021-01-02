Языковой омбудсмен рассказал, кто в 2021 году не будет сдавать экзамен на знание украинского языка

Среди украинцев, которым в 2021 году не нужно будет сдавать экзамен на знание государственного языка, языковой омбудсмен Тарас Кремень назвал депутатов и правоохранителей.

В 2021 году некоторым категориям украинцев не нужно будет сдавать экзамен на знание государственного языка. Об этом 2 января в эфире телеканала "Украина 24" сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

В студии обсуждали вступление в силу в январе 2021 года одной из статей закона о функционировании украинского языка как государственного.

"Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать, по крайней мере, в 2021 году (возможно, будут какие-то изменения в законе). Это касается в первую очередь депутатов (такова уж норма закона, ничего не поделаешь) и правоохранительных структур", – сказал Кремень.

Омбудсмен считает, что чиновник "не должен пугаться своих знаний".

"Если он сдаст или не сдаст экзамен, должен сказать об этом. Это будет восприниматься намного лучше, чем раньше, когда "сдал" экзамен, а два слова связать не может", – объяснил он.

Кремень отметил, что в первую очередь экзамен будут сдавать те, кто претендует на должность на государственной службе, а также вступающие в гражданство.

25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, его поддержали 278 депутатов. Одно из требований этого закона – это обязательное знание украинского языка всеми чиновниками и госслужащими. Он вступил в силу с июле 2019-го, но отдельные его положения, такие как экзамены для чиновников, вступят в силу позже.

7 июля Конституционный Суд Украины начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции этого закона. Авторы представления указывают, что закон не отвечает ряду предписаний Конституции Украины, так как направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств. Кроме того, авторы представления считают, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры.