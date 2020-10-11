Более 25% населения Украины находится за чертой бедности – омбудсмен

При увеличении уровня оплаты труда в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Денисова отметила, что, по оценкам экспертов каждому третьему работающему украинцу не хватает заработной платы Фото: depositphotos.com (архив)

Более четверти украинцев находится за чертой бедности. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, участвуя в форуме Совета ООН по правам человека, говорится в ее сообщении, опубликованном в Facebook.

"Прожиточный минимум в Украине составляет около $75 на одного человека в месяц. Минимальная заработная плата украинцев – $176. При увеличении уровня оплаты труда в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости", – написала Денисова.

По ее данным, задолженность по выплате заработной платы в Украине выросла на 24% и составляет $200 млн.

"Неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста. Пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% наших пенсионеров", – добавила омбудсмен.

В Министерстве социальной политики Украины прогнозируют, что уровень бедности в конце 2020 года составит 45%, что на 6,5% выше показателей 2019 года.