Более 25% населения Украины находится за чертой бедности – омбудсмен

Более четверти украинцев находится за чертой бедности. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, участвуя в форуме Совета ООН по правам человека, говорится в ее сообщении, опубликованном в Facebook.
"Прожиточный минимум в Украине составляет около $75 на одного человека в месяц. Минимальная заработная плата украинцев – $176. При увеличении уровня оплаты труда в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости", – написала Денисова.
По ее данным, задолженность по выплате заработной платы в Украине выросла на 24% и составляет $200 млн.
"Неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста. Пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% наших пенсионеров", – добавила омбудсмен.
В Министерстве социальной политики Украины прогнозируют, что уровень бедности в конце 2020 года составит 45%, что на 6,5% выше показателей 2019 года.