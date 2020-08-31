Водонаева: У нас в России дети живут в нищете. А они мне на "Первом канале" – про Америку и Украину. Пропагандисты работают на ура

Российское телевидение 24 часа в сутки занято пропагандой, проблемами россиян оно не интересуется. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила ведущая и блогер из РФ Алена Водонаева.

"Я пришла на телевидение, на "Первый канал" – и говорю им, что нам надо как-то решать вопросы с детьми, потому что у нас очень много нищих. У нас главная проблема какая в стране? Это бедность, нищета. У нас дети живут в нищете. Я им – об этом, а они мне – про Америку. Я им – об этом, а они мне – про Украину. Да вы целыми днями должны говорить о том, где у нас в Омске, в Казани, в Тюмени что произошло, где чего-то не хватает, где у детей случилась беда", – возмутилась Водонаева.

По ее словам, россиянам "пудрят мозг с экранов телевизоров 24 часа в сутки".

"Пропагандисты работают на ура. И я даже не удивлена, что когда сейчас голосовали за поправки к конституции, они нарисовали их, и все это фальсификации, и все, как обычно. Но я убеждена, что действительно большой процент людей в России благодаря пропагандистам поддерживает действующую власть и [президента] Владимира Путина", – сказала блогер.

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Водонаева оказалась в эпицентре политического скандала после публикации поста на своей странице в Instagram, в котором раскритиковала демографическую политику президента России Владимира Путина. В нем она назвала малоимущих, которые будут использовать возможность получения денег за рожденных детей, "быдлом", а также заявила, что "не надо рожать рабов этому государству" (последняя цитата позже исчезла из поста).

В ответ на это последовала негативная реакция со стороны российских федеральных каналов и первых лиц государства. На пост Водонаевой отреагировал Путин, назвавший ее "каким-то моральным уродом".

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