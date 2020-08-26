Из-за пандемии коронавируса от 70 до 100 млн человек в мире могут оказаться в крайней нищете

По прогнозам Всемирного банка, пандемия коронавируса в нынешнем году оставит за чертой бедности от 70 до 100 млн человек в мире, однако это число может быть больше.

Пандемия коронавируса оставит за чертой бедности не менее 70 млн человек в мире Фото: pixabay.com

От 70 до 100 млн человек в мире окажутся за чертой бедности из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в блоге данных.

Он допустил, что данное число может возрасти, если пандемия затянется или ситуация в связи с ней ухудшится.

В апреле Всемирный банк прогнозировал количество людей, которые могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии, на уровне 40–60 млн.

Малпасс назвал рабочими приведенные расчеты и уточнил, что прогнозирование того, что произойдет в 2021 году и далее, связано с еще большей неопределенностью.