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Стало известно, какие чиновники должны буду сдавать экзамен по украинскому языку

16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком, сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Кремень: Если есть намерение претендовать на какие-то должности, либо готовьтесь, тренируйтесь
Кремень: Если есть намерение претендовать на какие-то должности, либо – готовьтесь, тренируйтесь
Фото: Тарас Кремінь / Facebook

Каждый, кто в будущем будет претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен будет подтвердить свое знание государственного языка. Об этом сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, говорится на сайте Кабинета Министров.

"16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка", – сказал он .

По словам Кремня, все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или Уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене.

"Если есть намерение претендовать на какие-то должности, либо – готовьтесь, тренируйтесь, нанимайте учителей либо – извините, как говорится", –подчеркнул языковой омбудсмен.

25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, его поддержали 278 депутатов. Одно из требований этого закона – это обязательное знание украинского языка всеми чиновниками и госслужащими. Он вступил в силу с июле 2019-го, но отдельные его положения, такие как экзамены для чиновников, вступят в силу позже.

7 июля Конституционный суд Украины начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции этого закона. Авторы представления указывают, что закон не отвечает ряду предписаний Конституции Украины, так как направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств. Кроме того, авторы представления считают, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры.

Теги: языковой закон, украинский язык, чиновники, Тарас Кремень
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