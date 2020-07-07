Конституционный Суд продолжит рассмотрение языкового закона 9 июля

Конституционный Суд продолжит рассмотрение представления о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 9 июля.

Как сообщает УНН, об этом заявил зампредседателя суда Александр Тупицкий.

"Впереди еще стадия вопросов, заключительные выступления, а статьи 71 и 72 закона Украины о Конституционном Суде обязывают приглашенных явиться в суд. Это где-то час нашего труда… Это будет происходить 9 [июля] в 10.30. Я прошу всех явиться, чтобы не сорвать заседание, и мы завершим, чтобы дать возможность суду выйти в закрытую часть заседания и поработать над принятием решения", – сказал он.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский язык является обязательным для использования по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

На рассмотрении КС находится представление, авторы которого просят проверить документ на предмет соответствия Основному закону.