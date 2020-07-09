КС продолжил рассмотрение конституционности языкового закона

Большая палата Конституционного Суда Украины 9 июля в форме устного производства продолжила слушание дела о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", суд заслушивает привлеченных участников конституционного производства.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в июле 2019 года. В законе указано, что украинский язык является обязательным для использования по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

51 народный депутат оспорил закон в КС. Они считают, что документ не отвечает ряду предписаний Конституции Украины, так как направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств. Кроме того, авторы представления считают, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры.