КС продолжил рассмотрение конституционности языкового закона

Как сообщает "Интерфакс-Украина", суд заслушивает привлеченных участников конституционного производства.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в июле 2019 года. В законе указано, что украинский язык является обязательным для использования по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.
51 народный депутат оспорил закон в КС. Они считают, что документ не отвечает ряду предписаний Конституции Украины, так как направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств. Кроме того, авторы представления считают, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры.
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