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Под Верховной Радой проходит митинг против языкового законопроекта Бужанского. Видео

С утра 17 июля под стенами Верховной Рады проходит акция протеста. Митингующие требуют снять с рассмотрения парламента проект языкового закона авторства нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского. На площади перед Радой собралось несколько тысяч человек с флагами ВО "Свобода", "Демократической сокиры", а также национальными флагами Украины и красно-черными флагами.

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В начале митинга между полицией и активистами произошел конфликт
В начале митинга между полицией и активистами произошел конфликт
Скриншот: hromadske / YouTube

Акция проходит спокойно, только в начале митинга, пишет hromadske, произошел небольшой конфликт между демонстрантами и полицейскими: правоохранители отказывались пропустить к Раде активистов с дровами, из которых они сложили символический костер. 

Законопроект Бужанского предполагает перенос с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется на языках национальных меньшинств, на украинский язык обучения. Документ включен в повестку дня сегодняшнего заседания Рады.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 23 июня отклонил этот законопроект.

На заседании согласительного совета депутатских фракций и групп 13 июля первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил рассмотреть этот законопроект на текущей пленарной неделе. Спикер Дмитрий Разумков поддержал это предложение; он отметил, что не впервые отклоненный профильным комитетом документ выносится на голосование в сессионный зал.

Группа депутатов от "Слуги народа" 14 июля обнародовала в Facebook заявление, в котором подвергла критике законопроект их коллеги.

видео

Видео: hromadske / YouTube
Теги: Верховная Рада, Украина, протесты, языковой закон, украинский язык, законопроект, Максим Бужанский, Слуга народа
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