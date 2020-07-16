Языковой законопроект Бужанского внесли в повестку дня Рады

Одним из вопросов повестки дня заседания украинского парламента 17 июля значится законопроект об отсрочке перехода на украиноязычное образование авторства нардепа от "Слуга народа" Максима Бужанского.

Законопроект№2362 народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского о внесении изменений в законы "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" включен в повестку дня заседания Верховной Рады на 17 июля. Об этом говорится на сайте парламента.

Заседание начнется в 10.00. Законопроект Бужанского – 40-й из 66 вопросов.

Планировалось, что этот документ рассмотрят 16 июля, однако сегодня его не включили в повестку дня.

Под зданием Верховной Рады 16 июля собралось более тысячи человек, протестовавших против рассмотрения изменений к законам, касающимся функционирования государственного языка.

Бужанский предлагает перенести с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется языками национальных меньшинств, на украинский язык обучения. Законопроект, в частности, коснется русскоязычных школ.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 23 июня отклонил этот законопроект.

На заседании согласительного совета депутатских фракций и групп 13 июля первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил рассмотреть этот законопроект на текущей пленарной неделе. Спикер Дмитрий Разумков поддержал это предложение; он отметил, что не впервые отклоненный профильным комитетом документ выносится на голосование в сессионный зал.

Группа депутатов от "Слуги народа" 14 июля обнародовала в Facebook заявление, в котором подвергла критике законопроект их коллеги.

15 июля языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал парламентариев "проявить политическую мудрость", не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона №2362.