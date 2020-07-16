Кравчук призвал остановить "маховик вражды в обществе и Верховной Раде"

Первый президент Украины Леонид Кравчук предупредил украинских политиков, что противостояние представителей центральной и региональных властей грозит потерей управления государством.

В украинском обществе усиливается вражда. Об этом 16 июля в Верховной Раде в ходе торжественного заседания, посвященного 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, заявил первый президент страны Леонид Кравчук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я обращаюсь к вам с большой просьбой остановить раскручивание маховика вражды в обществе и в самой Верховной Раде... Я смотрю все баталии и часто сижу и думаю: "Неужели это действительно поиск лучшего пути?" Или это поиск лучшего пути к власти через популизм и всяческие безобразия? Со стороны это выглядит чрезвычайно сложно. Я не хочу употреблять более крепкое слово", – сказал он.

По словам первого президента Украины, за десятки лет в политике он "видел все", но "никогда никому публично не было разрешено опускаться ниже ватерлинии".

"Это можно у себя дома, на своей кухне, но не на государственном уровне. Мы не имеем права и не можем мириться с тем, что в обществе вызревает противостояние центра и регионов, противостояние между элитой центра и региональной элитой. Поверьте мне, это очень опасная тенденция. Это в конце концов может привести к потере управления и расшатает силу и могущество нашего государства", – считает Кравчук.

Он попросил тех, кто это делает, сначала посоветоваться с народом, изменить Конституцию, "хочет ли народ федерацию, хочет ли унитарное государство".

"В унитарном государстве это недопустимо", – подчеркнул Кравчук.

В Раде Кравчука встречали аплодисментами.