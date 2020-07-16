Кравчука в Раде встретили аплодисментами. Порошенко не аплодировал

16 июля пятый президент Украины Петр Порошенко не стал вместе с присутствовавшими в Верховной Раде аплодировать первому президенту страны Леониду Кравчуку на торжественном заседании, посвященном 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.
Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Порошенко и Кравчук сидели рядом в ложе почетных гостей. Когда спикер парламента Дмитрий Разумков объявил о выступлении первого президента, присутствовавшие встали и начали аплодировать.
Пятый президент тоже встал, но аплодировать не стал.
На видео, опубликованном "Радіо Свобода", этот момент можно увидеть, начиная с 34-й минуты 45-й секунды ролика.
В ходе выступления на торжественном заседании Рады Кравчук, в частности, заявил о назревающем в обществе противостоянии.
В начале июля Кравчук призывал Порошенко, в отношении которого в Украине открыт ряд уголовных производств, защищать свою репутацию в суде. "Шум и гам, политическая трескотня не добавляют авторитета Украине", – заявлял первый президент.