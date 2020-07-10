Против Порошенко открыли еще четыре уголовных производства. Нидерланды подали иск на РФ. Главное за день

Иск против России

Власти Нидерландов подали в Европейский суд по правам человека иск против России в связи с катастрофой малайзийского самолета Boeing 777 на Донбассе в 2014 году. В ЕСПЧ подтвердили, что получили иск, и заявили, что изучают его.

Дела Порошенко

Офис генпрокурора открыл еще четыре уголовных производства, в которых фигурирует пятый президент, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань заявил, что уголовные производства открыты по заявлениям бизнесмена Игоря Коломойского.

Новый вице-премьер

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

COVID-19 в Украине

В Украине коронавирус подтвердили у 52 043 человек, в том числе у 819 – за последние сутки. Общее количество жителей Украины, у которых выявили коронавирус, увеличилось до 52 043. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1345 человек (+18 за сутки), вылечилось 24 800 (+1016 за сутки). 25 898 человек продолжают болеть.

Коронавирус в мире

Во всем мире коронавирусом заразилось 12,2 млн человек (+253 тыс. за сутки). Жертвами COVID-19 стали 554 843 человека (+6 тыс.), выздоровело – 6 735 876. Больше всего инфицированных в США, Бразилии и Индии.