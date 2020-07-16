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Под Верховной Радой собралось более тысячи человек из-за проекта Бужанского о языке. Фоторепортаж

Сегодня 14.11

16 июля под зданием Верховной Рады Украины начался митинг из-за законопроекта о внесении изменений в закон об обучении на государственном языке авторства нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского. Нардеп предложил перенести с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется на языках национальных меньшинств, на украинский язык обучения. По данным LB.ua, под Радой собралось более тысячи участников акции. На митинг также пришли пятый президент Украины Петр Порошенко, народные депутаты от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, Андрей Парубий, София Федина, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и другие политики. "Укринформ" сообщает, что под парламентом зажгли красные файеры.

Теги: Верховная Рада, Петр Порошенко, Украина, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Рефат Чубаров, языковой закон, украинский язык, Максим Бужанский, София Федина
 

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