Бужанского внесли в базу сайта "Миротворец"

Нардепа от "Слуги народа", автора поправок к законам "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Максима Бужанского на сайте "Миротворец" назвали украинофобом и провокатором.

Сайт "Миротворец" включил в базу данных лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, блогера, бизнесмена, народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского.

"Украинофоб. Провокатор. Сознательные действия, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. Манипулирование общественно значимой информацией. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Разжигание межнациональной розни", – говорится в его профиле.

Бужанский внес в Раду законопроект №2362 о внесении изменений в законы "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которым предлагает перенести с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется на языках национальных меньшинств, на украинский язык обучения. Планировалось, что проект закона будет рассмотрен 16 июля, однако его не включили в повестку дня.

Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014 года. В базу проекта вносят пособников террористов, нарушителей международно признанных границ Украины, тех, кто, по мнению участников проекта, совершает действия, направленные против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

В октябре 2019 года мониторинговая комиссия ООН по правам человека призвала Верховную Раду инициировать закрытие "Миротворца" из-за размещения на нем персональных данных людей и тем самым создания угрозы их безопасности.