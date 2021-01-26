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Языковой омбудсмен считает, что на резонансные заявления профессора университета Драгоманова об украинском языке должны обратить внимание в СБУ

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень считает, что профессор университета имени Драгоманова Евгения Бильченко раскритиковала языковой закон "с деструктивной целью разжигания межнациональной розни по языковому признаку".

Кремень предполагает, что действиями Бильченко могут управлять из России
Кремень предполагает, что действиями Бильченко могут управлять из России
Фото: Тарас Кремінь / Facebook

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень считает, что на заявления профессора Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгении Бильченко должна обратить внимание СБУ. Об этом он сказал в комментарии LIGA.Life.

Он напомнил, что Бильченко в течение последних лет находится в базе "Миротворец" за манипулирование информацией и антиукраинскую пропаганду.

"Учитывая то, что такие заявления были раньше, мне кажется, что это один из примеров противоправных действий граждан Украины. Поэтому я уверен, что на это и на другие заявления, которые звучали в последнее время, правоохранители обязаны обратить внимание", – убежден языковой омбудсмен.

Он отметил, что Служба безопасности Украины в День соборности разоблачила группу интернет-агитаторов, которые руководствовались указаниями из России, и предположил, что деятельность Бильченко также управляется извне. 

Кремень напомнил, что ее заявления не совпадают с позицией учебного заведения, профессорско-преподавательского состава или студентов – видимо, это личная инициатива Бильченко "с деструктивной целью разжигания межнациональной розни по языковому признаку".

Кремень также отметил, что не видит никаких дискриминационных примеров нарушения прав русскоязычных граждан Украины по языковому признаку окончательно вступившим в силу законом.

"Закон об обеспечении функционирования государственного языка выписан корректно, согласно выводам Конституционного Суда, Венецианской комиссии, а также комиссара ОБСЕ, и отвечает всем современным требованиям законотворчества", – пояснил омбудсмен.

Бильченко в соцсетях резко раскритиковала усиление действия языкового закона в Украине и назвала его "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии". По ее мнению, в Украине "процветает человеконенавистническая идеология" и "националистическая цензура". 

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Некоторые нормы закона вступили в силу в январе 2021 года.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство "Интерфакс-Украина".

Теги: СБУ, пропаганда, языковой закон, украинский язык, дискриминация, омбудсмен, Служба безопасности Украины, Тарас Кремень
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