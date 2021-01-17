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Языковой омбудсмен объяснил, когда в Украине могут обслуживать клиента не на государственном языке

По мнению языкового омбудсмена Тараса Кременя, сотрудникам сферы обслуживания достаточно выучить до 100 слов на украинском, чтоб обеспечить своего клиента необходимой информацией или услугами на государственном языке.

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С 16 января в Украине сфера обслуживания перешла на украинский язык
С 16 января в Украине сфера обслуживания перешла на украинский язык
Фото: depositphotos.com

Сотрудники сферы обслуживания в Украине могут общаться с клиентами не на украинском языке по просьбе самого клиента. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень.

"В статье 30 указано, что по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон. Поэтому с этим нет никаких проблем", – отметил он.

Вместе с тем, Кремень добавил, что с обслуживанием на украинском проблем быть не должно, так как для этого достаточно выучить 50–100 слов.

"Тем, кто не может понять, что сфера обслуживания – это не высокие технологии и не классика мирового искусства, я всегда говорю: подготовьте себя к тому, что надо иметь смелость изучить 50–100 слов или фраз и тем самым обеспечить своего клиента – гражданина Украины необходимой информацией или услугами на государственном языке", – подчеркнул омбудсмен.

16 января вступила в силу ст. 30 закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Она предусматривает, что все, кто предоставляет услуги, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр  иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство "Интерфакс-Украина".

Теги: Украина, украинский язык, Тарас Кремень
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