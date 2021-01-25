"Это фашизм". Профессор университета Драгоманова назвала Украину "американской колонией" из-за языкового закона

Профессор Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко в соцсетях резко раскритиковала усиление действия языкового закона в Украине и назвала его "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии".

Профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко после усиления действия закона об украинском языке заговорила о фашизме в Украине, а саму страну назвала "американской колонией".

"Пора и мне высказаться на наболевшую тему закона о языке от 16.01... Уличные этнорадикалы руководят правительством, внешние глобалистические силы руководят уличными радикалами. Процветает человеконенавистническая идеология. Ксенофобия по отношению к собственному населению достигла военного и гражданского апогея. Националистическая цензура овладела не только медиа, но и наукой. Цивилизационная память уничтожается на всех уровнях", – написала она в Facebook 18 января.

Языковой закон профессор назвала "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии".

Она также подчеркнула, что теперь сознательно переходит на русский язык в сфере обслуживания.

"Я годами на автомате говорю на мове, я не задумываюсь, на чем я думаю именно сейчас, но тут больно смотреть, как испуганно перестраивается под новый маразм мой бедный непобедимый народ", – пишет она.

"За внешним маркером знаковой сферы скрывается нечто более глубинное и страшное. Это глубже языковых норм и страшнее уличных избиений. Имя ему – "обыкновенный фашизм", – написала она в новом посте 22 января.

Высказывания Бильченко резко раскритиковали пользователи соцсети. В комментариях к ее постам многие пользователи посоветовали женщине уезжать в Россию и требовали ее отставки.

В самом университете, где преподает Бильченко, отметили, что ее высказывания идут вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива учебного заведения.

"Значительная часть студентов, представителей студенческих самоуправляющихся организаций и профессорско-преподавательского состава высказались о недопустимости работы преподавателя с такими убеждениями в НПУ имени Драгоманова", – говорится в сообщении.

В то же время там отметили, что несмотря на остроту вопроса, университет будет действовать в соответствии с законом. Обсудить вопрос планируют на заседании профсоюзного комитета, общественной организации "Просвіта", на заседании комиссии по академической этики и сборам других представительных и общественных организаций. После этого хотят провести слушания на заседании ученого совета университета.

24 января Бильченко опубликовала в YouTube обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявила, что она – гражданка Украины, которая "считает себя русской и имеет русскую идентичность". По ее словам, ее "травят по политическому и национальному признаку за свободное выражение своего мнения". Она также утверждала, что ей морально и физически угрожают.

Уже на следующий день, 25 января, Бильченко заявила, что говорила с ректором университета Виктором Андрущенко и он "лично ее увольнять не собирается".

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Некоторые нормы закона вступили в силу в январе 2021 года.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство "Интерфакс-Украина".