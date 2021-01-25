Кремень: Попытка отменить в Украине языковой закон – это политика и популизм

Украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень считает, что вопрос государственного языка в Украине является вопросом национальной безопасности.

Появление в Верховной Раде законопроектов об отмене языкового закона связано с популизмом. Такое мнение языковой омбудсмен Тарас Кремень выразил изданию "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 25 января.

"Сегодня я чувствую поддержку со стороны Верховной Рады, ведь те законодательные инициативы, которые идут в сторону языкового закона – по отмене штрафов или об отмене перевода русскоязычных школ на украинский язык обучения – это политика. Это политические вирусы, которые звучат в основном для медиа и направлены на тех людей, кто не имеет антител по отношению к таким спекуляциям. Но подавляющее большинство понимает, что это популизм и ничего больше", – сказал он.

Языковой омбудсмен отметил, что не понимает, "что от этого выиграют политические силы, которые этим занимаются".

"Это политика, борьба и поиск самых лучших аргументов. Наш секретариат действует совместно с депутатами, которые понимают ценность и важность языкового закона. Нам удается и верю, что будет удаваться отстаивать наши основные принципы", – заявил Кремень.

По его словам, к этим принципам относятся невнесение изменений в закон в ближайшие годы, а также понимание, что "вопрос государственного языка – это вопрос национальной безопасности", а сам украинский язык – основа конституционного строя.

"Поэтому каждая попытка подорвать языковое законодательство – это попытка удара по национальной безопасности и по национальной обороне", – считает Кремень.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Некоторые нормы закона вступили в силу в январе 2021 года.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство "Интерфакс-Украина".