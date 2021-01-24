Языковой омбудсмен рассказал, когда украинский станет обязательным языком ВНО

Языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал, что сейчас язык тестирования при сдаче экзамена для поступления в вузы в Украине можно выбирать. По данным Украинского центра оценивания качества образования, тестирование ВНО можно пройти на украинском, русском, венгерском, румынском, молдавском, польском и крымскотатарском языках.

С 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью "Радио Свобода".

По словам Кременя, сейчас язык тестирования при сдаче экзамена для поступления в вузы в Украине можно выбирать. Он отметил, что "ВНО страдает от различных атак".

"С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ВНО не дает вроде бы объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений. Но ВНО как обязательное для составления – один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. Украинский должен быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку", – заявил Кремень.

Он пояснил, что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям.

"Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. И чтобы они были четкими, понятными и прозрачными", – добавил омбудсмен.

Тестирование ВНО можно пройти на украинском, русском, венгерском, румынском, молдавском, польском и крымскотатарском языках, сообщал Украинский центр оценивания качества образования на своей странице в Facebook.

В 2020 году 7,8% участников ВНО проходили тестирование по физике на русском языке, по другим предметам – от 2,6% до 6,7% абитуриентов.

Основная сессия ВНО в 2020 году проходила с 25 июня по 17 июля. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературе (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.).