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"Не более чем эмоции". Языковой омбудсмен Украины прокомментировал конфликты вокруг закона об украинском языке

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что его "обижает", когда украинцы саботируют соблюдение языкового закона.

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Кремень: Некоторые из "политических туристов" находят 1000 и один способ обойти закон
Кремень: Некоторые из "политических туристов" находят 1000 и один способ обойти закон
Фото: Тарас Кремінь / Facebook

Конфликты, которые сопровождают закон об использовании украинского языка, вызваны эмоциями. Такое мнение выразил 18 января в эфире телеканала "Украина 24" языковой омбудсмен Тарас Кремень.

"Это не более чем эмоции. Возможно, это проделки "пятой колонны", возможно, кому-то еще бы хотелось, чтобы в Украине действовало другое законодательство. Закону полтора года, было много эмоций и во время его регистрации, и во время обсуждения, и когда он вступил в силу. Это такие вещи, которые мы воспринимаем как неизбежные", – сказал он.

Омбудсмен прокомментировал вступившие в силу с 16 января отдельные нормы закона, обязывающие обслуживать украинцев на украинском языке.

"То, что сфера обслуживания также будет в контексте языкового законодательства – это нормально, это такая сфера, где случалось больше всего нарушений. Теперь каждый гражданин имеет право получать информацию на украинском языке. И меня обижает, когда граждане Украины саботируют исполнение языкового закона, когда некоторые из "политических туристов" находят 1000 и один способ обойти закон. Это неприемлемо, нецивилизованно и по-хамски", – заявил Кремень.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. В комиссии отметили, что языковой вопрос не должен стать источником межэтнической напряженности в Украине.

Теги: украинский язык, законодательство, закон, украинцы, омбудсмен, нарушение, Тарас Кремень
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