"Не более чем эмоции". Языковой омбудсмен Украины прокомментировал конфликты вокруг закона об украинском языке

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что его "обижает", когда украинцы саботируют соблюдение языкового закона.

Конфликты, которые сопровождают закон об использовании украинского языка, вызваны эмоциями. Такое мнение выразил 18 января в эфире телеканала "Украина 24" языковой омбудсмен Тарас Кремень.

"Это не более чем эмоции. Возможно, это проделки "пятой колонны", возможно, кому-то еще бы хотелось, чтобы в Украине действовало другое законодательство. Закону полтора года, было много эмоций и во время его регистрации, и во время обсуждения, и когда он вступил в силу. Это такие вещи, которые мы воспринимаем как неизбежные", – сказал он.

Омбудсмен прокомментировал вступившие в силу с 16 января отдельные нормы закона, обязывающие обслуживать украинцев на украинском языке.

"То, что сфера обслуживания также будет в контексте языкового законодательства – это нормально, это такая сфера, где случалось больше всего нарушений. Теперь каждый гражданин имеет право получать информацию на украинском языке. И меня обижает, когда граждане Украины саботируют исполнение языкового закона, когда некоторые из "политических туристов" находят 1000 и один способ обойти закон. Это неприемлемо, нецивилизованно и по-хамски", – заявил Кремень.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. В комиссии отметили, что языковой вопрос не должен стать источником межэтнической напряженности в Украине.