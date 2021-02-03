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"Истерика зашкаливает". Лавров прокомментировал реакцию Запада на арест Навального

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что все, что происходит в России, в том числе арест оппозиционера Алексея Навального, освещаются в западных странах "достаточно специфично".

Навальному дали два года и восемь месяцев в колонии общего режима
Навальному дали два года и восемь месяцев в колонии общего режима
Фото: EPA

Западные СМИ используют двойные стандарты, когда освещают акции протеста оппозиции в России и на Западе. Об этом 3 февраля во время пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет пресс-служба министерства.

"Не только события, которые происходят в России в связи с [оппозиционным политиком Алексеем] Навальным, но и вообще все, что бы у нас ни происходило, на Западе освещается достаточно специфично, я бы сказал, однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по "делу Навального", зашкаливает", – заявил Лавров.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 днейОппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. В течение этих двух дней, по данным правозащитников, задержали более 9 тыс. человек.

Решение суда в отношении Навального противоречит международным обязательствам России, заявил 2 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что насилие против мирных демонстрантов в России должно прекратиться. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти немедленно освободить Навального.

Теги: Россия, СМИ, оппозиция, Алексей Навальный, протесты, Сергей Лавров, МИД России, политика, акции протеста
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