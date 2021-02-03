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В России после суда по делу Навального ОМОН задержал водителя такси, который сигналил. Видео

В центре Москвы сотрудники ОМОН вытащили из машины водителя "Яндекс.Такси" и пассажиров, сообщило "Радио Свобода" в Facebook. Инцидент произошел после суда над оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Журналисты стали свидетелями того, как силовики потребовали его перестать сигналить. Водитель не согласился, тогда несколько омоновцев стали бить по машине дубинками, а затем вытащили из нее водителя и пассажира.

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В России 2 февраля силовики задержали 1054 человека
В России 2 февраля силовики задержали 1054 человека
Фото: ЕРА

В 10 городах России 2 февраля во время процесса над Навальным, которому условный срок заменили на реальный по делу "Ив Роше", силовики задержали 1054 человека. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний. 

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили. 

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 днейОппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию". 

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. В течение этих двух дней, по данным правозащитников, задержали более 9 тыс. человек.

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Видео: Radio Svoboda - Радио Свобода / Facebook
Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, Москва, Яндекс, митинг, такси, ОМОН, заседание
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