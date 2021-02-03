Прототип корабля SpaceX для межпланетных путешествий взорвался во время испытательного полета

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX успешно стартовал со взлетной площадки в округе Кэмерон, штат Техас, и пробыл несколько минут в воздухе, где выполнил маневр с переворотом в воздухе перед посадкой.

Американская компания SpaceX 2 февраля провела испытания прототипа космического корабля Starship под номером SN9. Трансляция велась на канале SpaceX в YouTube.

Прототип успешно стартовал со взлетной площадки в округе Кэмерон, штат Техас, и пробыл несколько минут в воздухе, где выполнил маневр с переворотом в воздухе перед посадкой. Однако взорвался при посадке на платформу.

"Во время маневра с переворотом при посадке один из двигателей Raptor не включился повторно, и SN9 приземлился на высокой скорости и потерпел RUD [крушение]. Эти испытательные полеты направлены на улучшение нашего понимания и разработки полностью многоразовой транспортной системы, предназначенной для перевозки экипажа и грузов в длительных межпланетных полетах и помощи человечеству в возвращении на Луну, а также на Марс и за его пределы", – говорится в релизе на сайте компании.

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Видео: SpaceX / YouTube

Это не первый взрыв прототипа звездолета нового поколения Starship, подобная ситуация произошла во время испытаний 10 декабря 2020 года. 29 мая четвертый прототип потерпел катастрофу на тестах. Ранее прототипы взрывались на полигоне в ноябре 2019-го, феврале, апреле и мае 2020 года.

Запуск Starship с грузом на Марс предварительно намечен на 2022 год. Летом 2016-го Маск заявлял, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году.

В июне 2020 года создатель SpaceX называл Starship приоритетом компании.