В США во время испытаний взорвался прототип космического корабля Starship

В американском штате Техас во время испытаний прототипа космического корабля Starship ("звездолет") компании SpaceX произошел взрыв. Трансляцию запуска компания вела на своем YouTube-канале.
Испытания прошли во второй половине 9 декабря по местному времени (10 декабря по Киеву).
Starship успешно взлетел, но при посадке что-то пошло не так и аппарат взорвался.
На видео приземления c другого ракурса, размещенном в Twitter, видно, что во время приземления корабль начало раскачивать, а нижняя часть воспламенилась.
Starship landing flip maneuver pic.twitter.com/QuD9HwZ9CX— SpaceX (@SpaceX) December 10, 2020
Генеральный директор SpaceX Илон Маск прокомментировал произошедшее в Twitter.
"Успешный подъем, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления!" – написал он.
Позже Маск объяснил, что во время приземления было низкое давление в топливном баке и высокая скорость посадки.
Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020
Это не первый взрыв прототипа звездолета нового поколения Starship. 29 мая четвертый прототип потерпел катастрофу на тестах. Ранее прототипы взрывались на полигоне в ноябре 2019-го, феврале, апреле и мае 2020 года.
Запуск Starship с грузом на Марс предварительно намечен на 2022 год. Летом 2016-го Маск заявлял, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году.
В июне 2020 года создатель SpaceX называл Starship приоритетом компании.