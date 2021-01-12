Маск покинул первое место рейтинга Forbes. За сутки он потерял более $13 млрд

Сооснователь и руководитель космической компании SpaceX и один из руководителей автомобильной компании Tesla Илон Маск за прошедшие сутки Маск потерял $13,5 млрд. Forbes оценил его состояние в $176,2 млрд. Он уступил первое место рейтинга главе Amazon Джеффу Безосу.

По версии Bloomberg Маск продолжает сохранять первое место в рейтинге самых богатых людей в мире Фото: EPA

Американский бизнесмен, сооснователь и руководитель космической компании SpaceX и один из руководителей автомобильной компании Tesla Илон Маск, который недавно был самым богатым человеком в мире, 12 января спустился с первого места рейтинга журнала Forbes на второе.

За прошедшие сутки Маск потерял $13,5 млрд, размер его состояния оценили в $176,2 млрд. Таким образом он уступил первое место главе Amazon Джеффу Безосу, состояние которого журнал оценил в $182,1 млрд.

Третью строчку в рейтинге журнала занял президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, у него $154,6 млрд. Основатель Microsoft Билл Гейтс находится а четвертом месте с состоянием $121,4 млрд. Пятое место занимает основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Его состояние оценили в $94 млрд.

Агентство Bloomberg оценило активы Маска в $194,5 млрд, по верссии агентства он все еще находится на первом месте рейтинга. Безос следует за ним c состоянием в $182,1 млрд.

Данные американской биржи Nasdaq на 11 января свидетельствуют, что акции Tesla упали в цене до $811,19 в начале торгов их цена была $869,3.

Илон Маск – американский бизнесмен и изобретатель. Основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX, компании – производителя космической техники. Маск также является гендиректором и главным идейным вдохновителем американского производителя электромобилей Tesla.