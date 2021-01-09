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Маск решил распродать все свое имущество ради колонизации Марса

Сооснователь космической компании SpaceX Илон Маск считает, что население Земли должно стать "космической цивилизацией и межпланетным видом". Предприниматель признался, что копил богатство, чтобы выделить как можно больше денег на колонизацию Марса.

Маск решил распродать все свое имущество ради колонизации Марса / ГОРДОН

Фото: EPA

Сооснователь космической компании SpaceX и один из руководителей автомобильной компании Tesla Илон Маск, ставший самым богатым человеком в мире, решил распродать все свое имущество ради заселения Марса. Об своих планах бизнесмен рассказал американскому изданию Business Insider.

Предприниматель объяснил, что копил богатство не ради собственной материальной выгоды, а чтобы выделить как можно больше денег на колонизацию планеты. Строительство города на другой планете потребует значительных вложений. Это одна из причин, вынуждающих его распродавать имущество. Другой причиной является желание продемонстрировать, насколько решительно он настроен в своей идее переселить людей на Марс.

Маск считает, что население Земли должно стать "космической цивилизацией и межпланетным видом". Мультимиллиардер сказал, что предоставит займы тем, у кого нет денег отправиться на Марс, а в будущем и рабочие места на планете.

По словам Маска, у него не останется практически никакого ценного имущества с финансовой точки зрения, кроме акций компаний. Когда на работе напряженная ситуация, бизнесмен предпочитает спать прямо на фабрике или в офисе.

Агентство Bloomberg оценило активы Маска в $209,5 млрд. По версии журнала Forbes Маск также находится на первом месте с состоянием $189,7 млрд. 

Данные американской биржи Nasdaq на 8 января свидетельствуют, что акции Tesla поднялись в цене до $880. По прогнозам аналитиков, в 2021 году цена акции Tesla может достичь $1 тыс.

Илон Маск – американский бизнесмен и изобретатель. Основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX, компании – производителя космической техники. Маск также является гендиректором и главным идейным вдохновителем американского производителя электромобилей Tesla.

Теги: Марс, планета, строительство, SpaceX, Tesla, финансы, Илон Маск, предприниматель, имущество, население, богатство, колония
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