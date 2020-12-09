Илон Маск стал вторым богатейшим человеком в мире – Forbes

Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обогнал главу группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно в рейтинге самых богатых людей американского журнала Forbes. Первую позицию в рейтинге удерживает основатель Amazon Джефф Безос.

Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял второе место в списке богатейших людей мира по данным американского журнала Forbes на 8 декабря.

Маску принадлежит около 21% акций Tesla, во вторник, 8 декабря, они подорожали на 1,3%. Стоимость бумаг компании продолжает расти на фоне ее включения в индекс S&P 500 в конце декабря и предстоящей продажи акций на $5 млрд.

Собственный капитал Маска увеличился на $1,6 млрд и составил $144,7 млрд. Таким образом, Маск стал богаче Бернара Арно, главы группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, состояние которого, по оценке Forbes, составляет $144,3 млрд.

Первую позицию в рейтинге удерживает основатель Amazon Джефф Безос, у него $185,5 млрд.

Акции Tesla находятся на рекордно высоком уровне. Рыночная капитализация составляет $611 млрд делает ее самой дорогой автомобильной компанией в мире, пишет Forbes. Маск за один год добавил к своему состоянию около $120 млрд.

В рейтинге богатейших людей мира агентства Bloomberg Маск вырвался на вторую строчку еще в конце ноября, потеснив с третьей позиции основателя Microsoft Билла Гейтса.

Илон Маск – американский бизнесмен и изобретатель. Основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX, компании – производителя космической техники. Маск также является гендиректором и главным идейным вдохновителем американского производителя электромобилей Tesla.