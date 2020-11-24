Маск поднялся на второе место в списке богатейших людей, обойдя Гейтса – Bloomberg

Агентство Bloomberg оценило общую стоимость активов Маска и Гейтса в $128 млрд. Однако последние изменения в состоянии Маска показали рост на $7,24 млрд, а у Гейтса – на $67,3 млн.

Основатель американской космической компании SpaceX и глава совета директоров Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку рейтинга богатейших людей мира, составляемого агентством Bloomberg. По состоянию на 24 ноября Маск стал богаче основателя Microsoft Билла Гейтса.

Агентство оценило активы Маска и Гейтса в $128 млрд, но последние изменения в состоянии Маска показали рост на $7,24 млрд, а у Гейтса – на $67,3 млн. Первую позицию в рейтинге удерживает основатель Amazon Джефф Безос, у него $184 млрд.

По версии журнала Forbes Маск находится на четвертом месте с состоянием $110,5 млрд, а Гейтс – на третьем, опередив его на $8 млрд. Лидеры рейтинга – Безос ($181,3 млрд) и французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно ($139,7 млрд).

Данные американской биржи Nasdaq свидетельствуют, что акции Tesla на торгах в понедельник, 23 ноября, поднялись до $521,85. Аналитики прогнозируют, что цена акции Tesla в следующем году может достичь $ 1 тыс.

Маск 20 ноября потеснил с третьей позиции рейтинга Bloomberg основателя Facebook Марка Цукерберга.

Илон Маск – американский бизнесмен и изобретатель. Основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX, компании – производителя космической техники. Маск также является гендиректором и главным идейным вдохновителем американского производителя электромобилей Tesla.